Caso Leao-Pulisic, confronto a Milanello dopo la tensione: ecco cos’è successo

Durante la deludente trasferta romana del Milan, sono sorti battibecchi e incomprensioni fra il duo d’attacco Leao e Pulisic. Attimi di tensione, consolidati dalla reazione del portoghese al momento della sua sostituzione, che hanno subito preoccupato l’ambiente rossonero. Tuttavia le acque sembrano essersi calmate nella sessione odierna di allenamento a Milanello: ecco quanto accaduto a detta di Sky Sport.

Milan, Leao e Pulisic a confronto a Milanello

Leao e Pulisic sembrano aver definitivamente messo una pietra sopra i nervosismi di Lazio-Milan. Come riportato da Sky Sport, i due attaccanti rossoneri si sono oggi ritrovati insieme al gruppo a Milanello per iniziare la settimana di preparazione verso la gara col Torino e durante l’analisi del match contro i biancocelesti, il portoghese e l’americano hanno avuto un confronto pacificatorio, consolidato da una stretta di mano.

Cenno d’intesa che lascia intendere che i disguidi sono ormai alle spalle ed entrambi i calciatori sono pronti a dare il massimo e supportarsi a vicenda per questo intenso e importante finale di stagione.