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Clamoroso Napoli-Milan: un big salterà il match del Maradona, è già polemica

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Clamoroso Napoli-Milan: un big salterà il match del Maradona, è già polemica
Collage di Allegri e Conte
Collage di Allegri e Conte

Il prossimo avversario del Milan rischia di subire un colpo durissimo proprio nel momento più caldo della stagione. Romelu Lukaku, che nelle ultime settimane aveva iniziato a ritrovare fiducia dopo il grave infortunio muscolare estivo, non sarà disponibile per il Napoli nella sfida del 6 aprile: scelta forte degli azzurri a seguito dell’assenza a Castel Volturno.

Lukaku out per Napoli-Milan: lo scenario

Big Rom ha deciso di non rientrare a Castel Volturno dopo la pausa per le nazionali. Il centravanti è rimasto in Belgio per un programma di allenamenti personalizzati che, secondo le sue valutazioni, servirà per arrivare al top in vista del Mondiale estivo.

Si tratta di almeno 7-10 giorni di lavoro mirato ad Anversa, lontano dal gruppo. Una mossa unilaterale che ha inevitabilmente infastidito la società partenopea e lo stesso allenatore Antonio Conte.

Esultanza di Lukaku
Lukaku esulta a Verona

Il caso Lukaku: perché il Napoli è su tutte le furie

Come riportato da Il Mattino, Lukaku aveva concordato con la società di saltare le amichevoli della nazionale belga per rientrare in Italia e preparare al meglio la partita contro il Milan, match chiave nella lotta per le prime posizioni. Giovedì mattina, però, non si è presentato agli allenamenti.

Il Napoli considera questo atteggiamento inaccettabile, specie in un una stagione già complicata per il belga che ha giocato pochissimo.
E c’è di più: il rischio concreto è che salti non solo il Milan, ma anche la trasferta di Parma del 12 aprile. Una perdita pesante per gli azzurri, che potrebbe però favorire gli uomini di Max Allegri.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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