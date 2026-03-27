Clamoroso Napoli-Milan: un big salterà il match del Maradona, è già polemica

Collage di Allegri e Conte

Il prossimo avversario del Milan rischia di subire un colpo durissimo proprio nel momento più caldo della stagione. Romelu Lukaku, che nelle ultime settimane aveva iniziato a ritrovare fiducia dopo il grave infortunio muscolare estivo, non sarà disponibile per il Napoli nella sfida del 6 aprile: scelta forte degli azzurri a seguito dell’assenza a Castel Volturno.

Lukaku out per Napoli-Milan: lo scenario

Big Rom ha deciso di non rientrare a Castel Volturno dopo la pausa per le nazionali. Il centravanti è rimasto in Belgio per un programma di allenamenti personalizzati che, secondo le sue valutazioni, servirà per arrivare al top in vista del Mondiale estivo.

Si tratta di almeno 7-10 giorni di lavoro mirato ad Anversa, lontano dal gruppo. Una mossa unilaterale che ha inevitabilmente infastidito la società partenopea e lo stesso allenatore Antonio Conte.

Il caso Lukaku: perché il Napoli è su tutte le furie

Come riportato da Il Mattino, Lukaku aveva concordato con la società di saltare le amichevoli della nazionale belga per rientrare in Italia e preparare al meglio la partita contro il Milan, match chiave nella lotta per le prime posizioni. Giovedì mattina, però, non si è presentato agli allenamenti.

Il Napoli considera questo atteggiamento inaccettabile, specie in un una stagione già complicata per il belga che ha giocato pochissimo.

E c’è di più: il rischio concreto è che salti non solo il Milan, ma anche la trasferta di Parma del 12 aprile. Una perdita pesante per gli azzurri, che potrebbe però favorire gli uomini di Max Allegri.