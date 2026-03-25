Calciomercato del Milan

Milan, addio a fine stagione? Non ha convinto Allegri

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Milan, addio a fine stagione? Non ha convinto Allegri
Milan, Fullkrug non ha convinto Allegri per il futuro.
Fullkrug non convince Allegri, futuro lontano dal Milan.

In casa Milan si stanno già svolgendo le prime valutazioni e riflessioni in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva su più fronti, composta da profili di alto livello per tentare di andare più a fondo possibile sui diversi fronti.

Di conseguenza sarà anche necessario liberare spazio in rosa e tra i profili il cui futuro si tinge sempre meno di rossonero, c’è Niclas Fullkrug che visto il rendimento non esattamente prolifico, pare destinato a rientrare in Inghilterra a fine stagione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Milan, Fullkrug in bilico: i numeri non lo aiutano

Il problema attacco per il Milan rimane una costante che perseguita il club rossonero da un paio di stagioni a questa parte. Dall’addio di Giroud in poi la società milanese non è ancora riuscita ad individuare un centravanti che potesse raccogliere la pesante eredità del francese.

Da Abraham a Gimenez fino ad arrivare a Fullkrug che sembrava essere il profilo giusto per il post-Giroud: attaccante esperto, fisico e con fiuto del gol. Eppure dal suo arrivo in gennaio la realtà si è rivelata completamente diversa dalle aspettative: 1 gol in 14 presenze di cui solamente 2 da titolare, a confermare uno inefficace rendimento che non ha dato la svolta aspettatasi dal bomber che era stato capace di incantare la Germania nella stagione 23/24.

Fullkrug in campo col MIlan.
Fullkrug in campo con il Milan in campionato.

Fullkrug non si arrende: obiettivi riscatto Milan e il Mondiale

Intanto Fullkrug è rimasto a Milanello durante la sosta, non convocato dalla Germania per le amichevoli contro Svizzera e Ghana. Non è di certo un caso visto il momento di forma tutt’altro che positivo del centravanti tedesco che tuttavia non si arrende e continua a lavorare per alzare l’asticella in questo finale di stagione.

Perché il 33enne di Hanover si è posto due obiettivi: convincere Allegri e il Milan a riscattarlo e coronare il suo sogno di giocare il mondiale con la Mannschaft in estate. Entrambi traguardi che dipenderanno dalla sua volontà e dal suo impegno che il tedesco sembra determinato a raggiungere. 8 partite dunque a disposizione per dimostrare di valere quel riscatto dal West Ham fissato a 5 milioni e blindare un posto in rossonero per la prossima stagione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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