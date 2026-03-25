Milan, addio a fine stagione? Non ha convinto Allegri

In casa Milan si stanno già svolgendo le prime valutazioni e riflessioni in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva su più fronti, composta da profili di alto livello per tentare di andare più a fondo possibile sui diversi fronti.

Di conseguenza sarà anche necessario liberare spazio in rosa e tra i profili il cui futuro si tinge sempre meno di rossonero, c’è Niclas Fullkrug che visto il rendimento non esattamente prolifico, pare destinato a rientrare in Inghilterra a fine stagione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Milan, Fullkrug in bilico: i numeri non lo aiutano

Il problema attacco per il Milan rimane una costante che perseguita il club rossonero da un paio di stagioni a questa parte. Dall’addio di Giroud in poi la società milanese non è ancora riuscita ad individuare un centravanti che potesse raccogliere la pesante eredità del francese.

Da Abraham a Gimenez fino ad arrivare a Fullkrug che sembrava essere il profilo giusto per il post-Giroud: attaccante esperto, fisico e con fiuto del gol. Eppure dal suo arrivo in gennaio la realtà si è rivelata completamente diversa dalle aspettative: 1 gol in 14 presenze di cui solamente 2 da titolare, a confermare uno inefficace rendimento che non ha dato la svolta aspettatasi dal bomber che era stato capace di incantare la Germania nella stagione 23/24.

Fullkrug non si arrende: obiettivi riscatto Milan e il Mondiale

Intanto Fullkrug è rimasto a Milanello durante la sosta, non convocato dalla Germania per le amichevoli contro Svizzera e Ghana. Non è di certo un caso visto il momento di forma tutt’altro che positivo del centravanti tedesco che tuttavia non si arrende e continua a lavorare per alzare l’asticella in questo finale di stagione.

Perché il 33enne di Hanover si è posto due obiettivi: convincere Allegri e il Milan a riscattarlo e coronare il suo sogno di giocare il mondiale con la Mannschaft in estate. Entrambi traguardi che dipenderanno dalla sua volontà e dal suo impegno che il tedesco sembra determinato a raggiungere. 8 partite dunque a disposizione per dimostrare di valere quel riscatto dal West Ham fissato a 5 milioni e blindare un posto in rossonero per la prossima stagione.