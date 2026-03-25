Il Milan fa sul serio per Castro, spuntano le cifre: il club ha un’idea precisa

Una sosta utile per recuperare energie in casa Milan. Al rientro ci sarà la sfida per il secondo posto con il Napoli, ma nel frattempo la società inizia a guardarsi intorno in ottica mercato. La prossima estate sarà importante per definire la rosa di Allegri, e migliorare i punti deboli per affrontare la Champions: Castro è in prima fila.

Mercato Milan, si tenta il colpo Castro: le ultime

Il grande tema di dibattito è sicuramente il reparto offensivo in ambito Milan. Massimiliano Allegri ha rivoluzionato egregiamente la difesa, mentre in attacco qualcosina sembra non andare per il meglio. Dall’intesa non perfetta tra Leao e Pulisic in un ruolo non propriamente loro, al poco apporto in zona gol di Fullkrug.

Senza dimenticare Santiago Gimenez, tornato finalmente in campo ma che all’inizio della stagione non aveva dato sicurezza di gol. Motivo per cui il Milan pensa alla prossima stagione, e come riporta Il Corriere dello Sport il nome in cima alla lista è Santiago Castro del Bologna.

Milan, la richiesta per Castro

Il Bologna non si priverà facilmente dell’attaccante argentino, che dopo sei mesi all’ombra di Zirkzee si è preso la scena con la maglia rossoblù. Il club di Saputo, difatti, chiederà una cifra vicino ai 40 milioni di euro. Cifra alta, che mette in chiaro quali siano le intenzioni dei felsinei: tenere Castro per aumentarne notevolmente il valore.

L’attaccante, però, piace molto sia al mister che alla società. Sarebbe perfetto sia in un attacco a 2, svolgendo un ruolo alla Lautaro Martinez, sia in un ipotetico 4-3-3, agendo da centravanti singolo come fa attualmente in quel di Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano.