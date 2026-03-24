Milan, gelo sul rinnovo di Leao: ecco cosa sta succedendo

Il futuro di Rafael Leao al Milan appare fortemente in dubbio. Dopo mesi in cui il portoghese è stato al centro del progetto rossonero, il tema del rinnovo sembra essersi improvvisamente fermato. Secondo le ultime di ‘Sky Sport’, la trattativa è in fase di stallo e il club sta valutando il da farsi. Una situazione che apre scenari diversi, con il futuro dell’attaccante ancora tutto da scrivere e l’attenzione dei tifosi sempre più alta.

Una fase delicata per Leao: le novità di ‘Sky Sport’

La situazione tra Leao e il Milan vive una fase delicata. Il rinnovo, che fino a poco tempo fa sembrava una priorità, è ora in stand-by. Il club rossonero riflette e prende tempo. Ma anche il giocatore osserva, in attesa di sviluppi concreti.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il dialogo tra le parti ha subito un rallentamento. Non si parla di rottura, ma di una pausa che cambia gli equilibri.

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La trattativa è quindi congelata. Una scelta che lascia aperte più possibilità per il futuro. Il Milan vuole infatti capire come evolverà la situazione prima di prendere decisioni definitive.

Dialoghi in stand-by: cosa cambia con Leao?

Il rallentamento del rinnovo apre scenari diversi. Leao resta un punto centrale per il Milan, ma senza accordo tutto può cambiare.

Il club dovrà valutare quindi con attenzione ogni possibile passo. Potrebbe entrare in gioco anche il mercato con i suoi diversi scenari, soprattutto se la situazione non si sbloccherà.