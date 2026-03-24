Milan, Pulisic oltre le critiche: i numeri sono assurdi, avete visto?

Christian Pulisic vive un momento particolare al Milan. L’attaccante americano non segna da oltre un mese in Serie A, ma i numeri raccontano una realtà diversa. Nonostante il digiuno, il suo rendimento resta tra i più incisivi del campionato. I dati emersi nelle ultime ore confermano un impatto costante tra gol e assist dalla stagione 2023/2024. Un segnale importante per il Milan, che continua comunque a contare su di lui nella fase decisiva della stagione.
Pulisic vive un momento particolare con il Milan ma i numeri non mentono
Da una parte Pulisic sta vivendo un digiuno di gol, dall’altra ci sono numeri che raccontano un rendimento di alto livello. L’americano resta perciò uno dei punti fermi della squadra.
Guardando alle statistiche, infatti, il valore dell’ex Chelsea emerge con forza. Dal suo arrivo in Serie A, nella stagione 2023/2024, nessun giocatore ha fatto meglio nel rapporto tra gol e assist.
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È perciò tra i protagonisti assoluti del campionato. Il contributo offensivo non si limita alle marcature, ma si estende alla costruzione del gioco.
E il Milan beneficia proprio di questa continuità. In una fase della stagione in cui ogni punto pesa, avere un giocatore così completo può fare la differenza. Pulisic interpreta il ruolo con intelligenza, partecipando alla manovra e creando spazi per i compagni.
Anche senza segnare, resta centrale nel sistema di Allegri. La fiducia dell’ambiente non è in discussione, così come il suo peso in campo.