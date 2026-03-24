Milan, Pulisic risponde sul futuro: messaggio chiaro al club

Alla vigilia dei due impegni della Nazionale Statunitense contro Belgio e Portogallo, Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato anche del suo periodo al Milan. L’esterno offensivo statunitense, protagonista di una stagione fatta di alti e bassi, ha voluto fare chiarezza sul suo momento attuale e sulle voci di mercato emergono sul suo conto. Inoltre il numero 10 del Milan si è anche definito carico e orgoglioso di rappresentare il suo Paese da capitano nel mondiale in casa.

Le parole di Pulisic

Il giocatore ha commentato con serenità il suo rendimento recente, sottolineando quanto siano variabili i giudizi nel calcio moderno:

“Apprezzo sempre il supporto del CT. Non mi preoccupano troppo le critiche. Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male e, se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può anche succedere il contrario. Bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di essere in buona forma fisica e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante”.

Sul tema mercato, Pulisic ha invece ribadito la volontà di restare concentrato sul presente, senza lasciarsi influenzare dalle voci.