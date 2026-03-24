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Milan, Pulisic risponde sul futuro: messaggio chiaro al club

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Milan, Pulisic risponde sul futuro: messaggio chiaro al club
Pulisic nella gara d'andata contro l'Inter
Christian Pulisic in campo contro l'Inter per il campionato

Alla vigilia dei due impegni della Nazionale Statunitense contro Belgio e Portogallo, Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato anche del suo periodo al Milan. L’esterno offensivo statunitense, protagonista di una stagione fatta di alti e bassi, ha voluto fare chiarezza sul suo momento attuale e sulle voci di mercato emergono sul suo conto. Inoltre il numero 10 del Milan si è anche definito carico e orgoglioso di rappresentare il suo Paese da capitano nel mondiale in casa.

Le parole di Pulisic

Il giocatore ha commentato con serenità il suo rendimento recente, sottolineando quanto siano variabili i giudizi nel calcio moderno:

“Apprezzo sempre il supporto del CT. Non mi preoccupano troppo le critiche. Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male e, se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può anche succedere il contrario. Bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di essere in buona forma fisica e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante”.

Sul tema mercato, Pulisic ha invece ribadito la volontà di restare concentrato sul presente, senza lasciarsi influenzare dalle voci.

“Sì, a dire il vero, la maggior parte delle persone mi dice e mi chiede delle voci di mercato, e io rispondo che non le ho nemmeno viste. Non lo so davvero. Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte. Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente. Certo, quando ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, ma non è questo il momento. E sono felice di essere qui al momento. Quindi mi sto concentrando il più possibile su quello”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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