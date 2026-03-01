Cremonese-Milan, le scelte ufficiali di Allegri: la scelta per la coppia d’attacco

Tutto pronta a Cremona per il derby lombardo tra la Cremonese di Nicola e il Milan di Massimiliano Allegri. Tanta voglia per i padroni di casa per fare un colpo salvezza, volontà di cercare di tenere, per quanto possibile, il discorso scudetto aperto per il Milan, oltre per aumentare il gap col quinto posto. Ecco le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri.

Cremonese-Milan, Allegri sceglie Leao e Pulisic, panchina per Ricci

Massimiliano Allegri sceglie ancora la coppia d’attacco formata da Leao e Pulisic per la trasferta di Cremona. In difesa, al posto dell’assente Gabbia, ci sarà De Winter, che giocherà nel reparto difensivo con Tomori e Pavlovic. A centrocampo insostituibili Rabiot e Modric, con Fofana che vince il ballottaggio con Ricci, che siederà in panchina.

Di seguito l’undici ufficiale del Milan.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.