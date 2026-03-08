Curva Sud senza coreografia, tifosi infuriati: il Milan ci ha messo lo zampino

Nella giornata di ieri la Curva Sud aveva pubblicato sul proprio canale Instagram un messaggio indirizzato ai tifosi rossoneri, con orario di ritrovo per cantare e incitare la squadra prima del tanto atteso derby della Madonnina. Un derby che però non vedrà esposta nessuna coreografia da parte della Curva e ora è stato spiegato anche il motivo di tale scelta.

Niente coreografia per il derby: la verità sulla scelta

Il motivo è stato evidenziato e messo alla luce proprio dalla Curva Sud sul proprio canale Instagram. Un messaggio chiaro sottolineato da quel:

“Quando la società si vantava della proprio tifoseria organizzata preferendola ai turisti”

Il tutto evidenziando la data, Novembre 2021, con una chiara ed evidente frecciatina al club. Il perché di tale gesto nasce da una mancata approvazione in tempo del Milan per l’esposizione di una coreografia all’interno dello stadio. Un’approvazione arrivata appunto tardi, soli tre giorni prima del derby. Motivo per il quale, la Curva Sud non ha avuto il tempo materiale per prepararsi. Il tifo non mancherà, con la sola voce pronta ad incitare il Diavolo.