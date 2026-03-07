Il derby prende avvio e s’infiamma: l’iniziativa della Curva Sud!

La città di Milano è già pienamente in clima derby. Domani sera San Siro si accenderà in occasione della super sfida tra Milan e Inter in una stracittadina che avrà un peso non indifferente. I rossoneri continuano a bramare il sogno scudetto e la sfida contro i cugini appare come l’ultima spiaggia per riaprire la lotta per il primo posto, posizione attualmente distante 10 punti in classifica. In vista della partita di domani, il tifo organizzato milanista ha deciso le modalità di preparazione al duello con i rivali calcistici di sempre: ecco cosa farà la Curva Sud.

Milan-Inter sempre più vicina: la Curva Sud si muove coesa in vista del derby

Mancano meno di 24 ore alla stracittadina milanese tra Milan e Inter. Le due squadre faranno di tutto per uscire da San Siro con il massimo bottino, con il Diavolo che avrà un’ulteriore motivazione nella volontà di non spianare la strada dei cugini verso la vittoria dello scudetto.

In occasione della sfida di domani, la Curva Sud ha comunicato per mezzo dei propri canali social le iniziative da intraprendere in concomitanza con il Derby della Madonnina. Un approccio alla partita che avverrà senza bandiere o striscioni, ma con i tifosi ugualmente in clima match con la propria mente:

“Ritrovo derby alle 17.30 in Piazza Axum. Senza striscioni, senza bandiere, senza stendardi, senza coreografia, ma con la solita voce per sovrastare le nullità che ci ritroviamo di fronte... Avanti noi”.

Il tifo organizzato milanista è proiettato interamente alla gara contro i rivali di sempre, nella speranza di poter accorciare il distacco in classifica dal primo posto tramite uno sgambetto ai nerazzurri.