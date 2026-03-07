Milan-Inter, novità clamorosa alla vigilia del derby: succederà domani a San Siro

Il derby tra Milan e Inter non è solo una sfida sportiva, ma anche un evento capace di generare numeri da record. Alla vigilia della partita di San Siro emergono dati che confermano quanto la stracittadina milanese sia uno degli appuntamenti più attesi del calcio italiano.

Derby da record: incasso storico a San Siro

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il derby in programma domani sera produrrà l’incasso più alto di sempre in Serie A.

Con il sold out previsto per la sfida, l’impianto di San Siro dovrebbe generare circa 8,7 milioni di incasso. Un dato che supera anche il precedente primato registrato sempre in un derby, quello di andata, disputato nel novembre 2025, che ha generato un ricavo pari a 8,6 milioni.

Numeri che confermano ancora una volta quanto la sfida tra rossoneri e nerazzurri rappresenti una delle sfide più importanti del campionato italiano.