Milan-Inter, un BIG salta il derby? C’è l’annuncio, ecco cosa sta succedendo

Arrivano novità importanti sulle probabili formazioni di Milan-Inter. Nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento sulle condizioni di un titolare nerazzurro che potrebbe essere a rischio per la sfida, in programma domenica sera a San Siro.
Derby a rischio per Thuram: le parole di Chivu
Durante la conferenza stampa odierna, Christian Chivu ha spiegato la situazione legata a Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, non ha preso parte all’allenamento di oggi a causa della febbre.
Una situazione che verrà monitorata nelle ultime ore, anche se al momento non è certo che il problema possa impedirgli di essere a disposizione per la stracittadina. Molto dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni fisiche nelle prossime ore, la presenza di Thuram verrà valutata fino all’ultimo.