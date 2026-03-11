Estupinan da brividi sul gol al derby: “Emozione incredibile…”, poi sull’esultanza

Il Milan, dopo la super vittoria nel derby, sogna. L’obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions League, ormai quasi in cassaforte, ma se c’è ancora qualche minima chance di Scudetto è giusto sognare e far sognare i propri tifosi. Estupinan lo sa bene, e dopo aver deciso la gara contro l’Inter, è tornato a parlare delle sue emozioni.

Milan, parla Estupinan: le sue parole

I rossoneri, ora, hanno senza dubbio un giocatore in più. Ottima la gara contro i nerazzurri, aldilà del gol decisivo, e ora il terzino ecuadoriano può ritrovare la giusta serenità e forza mentale per dimostrare tutte le sue capacità con la maglia del Milan. Proprio ai canali rossoneri ha raccontato tutta la sua emozione e i motivi dell’esultanza:

“La mia esultanza era per dimostrare il mio modo di restare concentrato nonostante tutto. Dopo che il pallone è entrato ho provato delle emozioni incredibili. Il risultato è dovuto al duro lavoro che ho fatto per arrivare allo stesso livello dei miei compagni di squadra”

Milan, Allegri ora ha un asso in più

Massimiliano Allegri durante l’arco della stagione ha sempre dimostrato di far affidamento su tutta la rosa, nessuno escluso. Estupinan non ha certamente brillato fino ad ora, motivo per cui Bartesaghi ha trovato sempre più spazio fino a diventare il possessore della fascia. Ora, la sensazione è che l’ex allenatore della Juve abbia un nuovo asso nella manica da giocarsi anche a gara in corso.