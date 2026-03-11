Milan, Gimenez è tornato: subito in campo contro la Lazio?

Il Milan sogna e dopo un derby vinto non potrebbe essere altrimenti. Ieri, inoltre, è arrivata un’ottima notizia per Massimiliano Allegri e tutta la squadra rossonera: Santiago Gimenez è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo. Novità di fondamentale importanza per questo rush finale: ecco quando sarà disponibile il centravanti.

Milan, Gimenez torna con la Lazio? Le ultime

Il prossimo turno di campionato sarà molto interessante per le sorti dell’attuale campionato di Serie A. Il Milan sfida la Lazio all’Olimpico, mentre l’Inter di Chivu affronterà l’Atalanta reduce dalla batosta Champions. Un doppio big match che potrebbe dire molto sulle residue speranze dei rossoneri.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, contro la squadra capitolina, i rossoneri avranno un’arma in più: Gimenez pronto per tornare a disposizione. Dopo più di 4 mesi dal ko, l’attaccante messicano è pronto per tornare sul rettangolo verde ed aiutare i compagni nella qualificazione Champions e a mantenere vivo il sogno Scudetto.

Milan, Gimenez per risolvere il “problema gol”

Prima la terapia conservativa che non ha dato i suoi frutti, poi l’operazione il 19 dicembre in Olanda. Da quel 28 ottobre contro l’Atalanta, Santi non mette piede in campo. Domenica punta già alla convocazione e magari prima della sosta a trovare qualche minuto da mettere nelle gambe.

I rossoneri hanno un problema gol in questo 2026: Pulisic fermo dal 28 dicembre, Fullkrug a quota 1, Nkunku 3 e Leao 4. Gimenez non ha sicuramente brillato in questo primo anno al Milan, ma nella sua carriera ha sempre dimostrato di saper segnare e ora, finalmente, avrà la sua possibilità, anche per cercare di essere confermato la prossima stagione.