Il Milan pesca in Serie A! Tutto puntato sul big: osservatori già al lavoro

Il Milan si muove in concreto per anticipare la concorrenza in vista del prossimo calciomercato. Il primo obiettivo, già fortemente vociferato da settimane, è Mario Gila, centrale della Lazio. Dunque, la società rossonera si è mobilitata direttamente per visionare il giocatore da vicino, inviando degli osservatori per monitorare la prestazione dello spagnolo nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Sassuolo.

Osservatori del Milan “a visita” da Gila

Mario Gila è da tempo un nome caldo sui taccuini di Igli Tare e dell’équipe dirigenziale del Milan. Il difensore centrale della Lazio è legato al club biancoceleste da un solo ulteriore anno di contratto e, dunque, i rossoneri si mobilitano per acquisire una corsia preferenziale per l’acquisto del giocatore.

I movimenti più recenti si registrano nella giornata di ieri: stando a quanto segnalato da Nicolò Schira, degli osservatori del Diavolo si sono seduti in tribuna allo Stadio Olimpico durante Lazio-Sassuolo per monitorare le sue prestazioni.

Gila perfetto per i rossoneri?

Una delle richieste più insistenti dei tifosi rossoneri a partire dalla scorsa estate e, a maggior ragione, durante il calciomercato di gennaio, è stata l’arrivo di un difensore per arricchire il reparto.

Ebbene, oltre ai titolari Tomori, Pavlovic e Gabbia (con De Winter ben rodato nelle rotazioni), l’unica “alternativa” sarebbe Odogu, ancora acerbo e praticamente mai usato da mister Massimiliano Allegri.

Ci sono pochi dubbi: Gila sarebbe un colpo perfetto per il Milan, anche in ottica alternanza per la Champions League.