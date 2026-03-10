Kean al Milan, si sblocca davvero? Un fattore può far decollare l’affare!

Che Moise Kean sia un obiettivo primario per il Milan non è una novità. Che il Milan stia valutando il suo acquisto da mesi non è neanche una novità. Ma, al contempo, che questa sia un’operazione molto complicata è situazione ben nota. Eppure, potrebbero esserci alcuni dettagli che potrebbero favorire l’ipotetica trattativa e si chiamano Allegri e Leao. Tuttavia, è ancora presto e c’è ancora distanza per parlare di vera e propria pista avviata, con l’apertura del calciomercato ancora io.

Svolta per Kean al Milan: Allegri e Leao possono essere decisivi

L’acquisto di Fullkrug a gennaio non ha risolto completamente i problemi offensivi del Milan, bensì ha solo posto una pezza numericamente parlando. E non è una novità che i rossoneri abbiano trattato a lungo Mateta: è necessario un rinforzo solido in avanti.

Dunque, resta ancora forte la candidatura di Moise Kean della Fiorentina. La situazione è stata ricostruita dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il quale ha fatto il punto della situazione.

Ecco come procede lo scenario:

“A gennaio il profilo che piaceva di più ad Allegri per caratteristiche era quello di Kean, che comunque non si sarebbe mosso in inverno. Da qui e dire che il Milan è ci possa tornare forte in estate è da capire, però resta un nome che piace molto ad Allegri. Aggiungo che è molto amico di Leao, e aggiungo che è da capire il futuro di Leao. Però sono dei fattori che possono avvicinare Kean. C’è ancora della strada da percorrere ma è un nome che piace soprattutto ad Allegri”.

Perché Kean sarebbe il profilo ideale?

Il profilo di Moise Kean si sposerebbe alla perfezione con il profilo assente e ricercato da tempo per la rosa del Milan. Infatti, l’attaccante cresciuto nella Juventus sarebbe la soluzione ideale a tutti i problemi: abituato a giocare in un attacco a 2, finalizzatore puro e non adattato come Pulisic/Leao, prima punta pura.

E, inoltre, caratteristiche fisiche che possono far comodo per far rifiatare la squadra e difendere il baricentro offensivo. Profilo ideale, ma costoso: il Diavolo porterà l’investimento a termine?