[FOTO] Milan, rivoluzione in arrivo? Svelata la maglia della prossima stagione!

La stagione del Milan si concluderà, inevitabilmente, in maniera positiva. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, i rossoneri sono diventati una squadra compatta ed estremamente competitiva, capace di mettere in forte difficoltà qualsiasi avversaria. La prossima stagione sarà ancora più importante, con la partecipazione alla Champions League e la volontà di competere per il campionato. Per farlo, bisognerà organizzare tutto in maniera molto minuziosa, anche lo stile societario in termini di outfit, a partire dalle divise di gioco.

Il leak della seconda maglia del Milan 2026/27

Il nuovo volto del Milan in arrivo nella prossima stagione passa, inevitabilmente, anche per l’estetica e per la moda, componente fondamentale in termini anche di marketing. Dunque, nel 2025/27 si potrebbe vedere giocatori come Modric (in caso di rinnovo), Leao, Bartesaghi ecc… indossare una divisa total white (in continuità con l’Away kit attualmente in uso), con inserti rosso e neri nel colletto e nelle maniche e, soprattutto, una corona d’alloro dorata attorno allo storico logo del club, al pari dei vari simboli dello sponsor Puma.

Nessun ritocco alla prima maglia

Se la seconda maglia segna una rottura cromatica evidente con i colori sociali del Milan, non si può, ovviamente, dire lo stesso della divisa home. I colori rossoneri sono una religione per tifosi e non del Diavolo. Ebbene, come confermato dalle celebri anticipazioni di Footy Headlines, nessuna sorpresa nella prossima stagione: le famose strisce alternate, ma leggermente più spesse e minori in numero. Insomma, tra prima e seconda maglia, il Milan riassume sempre i propri valori: identità e sobrietà.

Qui mostrata l’immagine, offerta dai leak di Opaleak: