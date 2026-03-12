Milan, Modric pronto a firmare? La società è stata chiara

Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi preparano il big match di domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri. La società, intanto, inizia a programmare quella che sarà la prossima annata dove la qualificazione alla Champions League sarà di fondamentale importanza per determinare la grandezza del calciomercato. Il Milan ha ben chiaro da chi vorrebbe ripartire il prossimo anno, ovvero Luka Modric: il campione croato deve ancora scegliere il suo futuro.

Milan, si spinge per Modric: le ultime

Con una qualificazione Champions quasi messa in cassaforte, il club rossonero può serenamente iniziare la programmazione della prossima stagione. In particolare la dirigenza del Milan è concentrata su quello che sarà il calciomercato, dato che con molta probabilità ci sarà una competizione in più.

Luka Modric è il grande tema di queste settimane rossonere. Il club, come del resto allenatore e l’intero gruppo squadra, vorrebbe una sua permanenza e come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, aspetta fiducioso la decisione finale dell’ex Real Madrid.

Modric per sognare insieme: i tifosi ci sperano

Il campione croato, come ribadito più volte, prenderà la sua decisione definitiva solamente al termine della stagione. I compagni di squadra e tutto l’ambiente rossonero sarebbero ben felici di poter condividere lo spogliatoio con Luka per un ulteriore anno, magari provando ancor con più forza a giocarsi lo Scudetto dove un campione della sua caratura fa tutta la differenza del mondo.