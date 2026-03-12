Mercato Milan, un colpo per reparto per Allegri: i nomi fanno sognare i tifosi

Con la Champions League praticamente in tasca, a Casa Milan si lavora per costruire la squadra del futuro: serve un centravanti vero e qualche rinforzo in difesa e a centrocampo. Allegri è stato chiarissimo: tre i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera dopo il pranzo con Furlani.

Milan, il sogno in attacco resta Kean

Il nome di Moise Kean è quello che circola con più insistenza negli ambienti rossoneri, specie dopo il pranzo post derby tra l’AD Furlani e mister Allegri. Già la scorsa estate il tecnico aveva spinto per l’attaccante della Fiorentina, ma la clausola da 62 milioni aveva raffreddato tutto sul nascere.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan punterà principalmente su di lui, considerando che Allegri lo conosce bene e lo ha lanciato alla Juventus. E c’è anche il fattore Leao: i due sono amici, e hanno già fatto capire di voler giocare un giorno insieme.

Gli altri nomi sulla lista: da Kim a Goretzka

Kean, però, non è l’unico profilo sul tavolo. Come riportato da La Gazzetta, anche la difesa rossonera necessita di rinforzi, nonostante gli ottimi numeri. Il preferito di Allegri conosce bene il nostro campionato: si tratta di Kim Min-Jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco.

Dai tedeschi potrebbe arrivare anche un altro obiettivo di mercato: Leon Goretzka, trentunenne che si libererà a zero in estate, è nella lista di Furlani. La finestra estiva si aprirà tra qualche mese, ma il lavoro è già cominciato: sarà rivoluzione in casa rossonera.