Gimenez giura amore al Milan: “Sogno realizzato”, ora è il suo tempo!

L’avventura di Santiago Gimenez al Milan fino ad ora, è stata molto sfortunata. L’attaccante messicano prima dell’infortunio non era riuscito a trovare continuità tra prestazioni e gol, complici anche i momenti difficili vissuti dalla squadra nella passata stagione.

Il centravanti rossonero, come riportato da TMW adesso è completamente guarito e sarà convocato per la sfida con la Lazio.

Gimenez e l’amore per il Milan: il messaggio ai tifosi

L’attaccante rossonero ha svolto l’intera sessione d’allenamento in gruppo ed è pronto a tornare in campo, l’ultima presenza risale al 25 ottobre giorno della sfida di campionato contro l’Atalanta.

Proprio per celebrare il rientro imminente, Gimenez ha voluto condividere con i tifosi del Milan le emozioni che sta vivendo da quando è arrivato a Milano tramite il suo profilo TikTok. Un messaggio sentito, che dimostra il forte legame che sente con il club.

Nel TikTok da lui pubblicato, appaiono delle sue foto da bambino con indosso la maglia rossonera del Milan e delle frasi eloquenti:

“Questo bambino sognava di essere un giocatore del Milan”. “Questo bambino ha lavorato tutti i giorni per riuscirci”.

E in fine nell’ultima immagine è rappresentato lui oggi con la maglia che sognava di indossare fin da bambino e un messaggio motivazionale e di speranza che racchiude tutti i sentimenti del classe 2001:

“E oggi il sogno si sta realizzando”.

Parole che raccontano la voglia di stupire i tifosi e aiutare il Milan a raggiungere i propri obbiettivi.

Dieci partite per realizzare il sogno

Gimenez rientra in gruppo proprio nel momento decisivo della stagione. Il campionato è entrato nelle fasi decisive, con il Milan che dopo la vittoria del Derby ha mantenuto accese le speranze di lottare ancora per il titolo. Nelle ultime 10 partite il messicano dovrà sapersi costruire delle occasioni per dimostrare il proprio valore e diventare protagonista con la maglia rossonera.

Le prossime partite saranno fondamentali per Gimenez se vorrà essere confermato nella rosa del Milan anche la prossima stagione. Con ancora dieci gare da disputare, il numero 7 del Milan ha davanti a se l’opportunità di cambiare il giudizio sulla sua prima esperienza a Milano e conquistare definitivamente i tifosi.