Il Milan di Allegri da record nel derby: tre statistiche confermano l’impresa

Continua la gioia in casa Milan dopo il successo di ieri sera nel Derby della Madonnina contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha avuto la meglio sugli avversari grazie al gol di Pervis Estupiñan nel primo tempo ed è riuscita ad accorciare in classifica. L’importanza e il peso della vittoria di San Siro trova riscontro in alcune statistiche che certificano quanto di buono ottenuto dal Diavolo nella stracittadina disputata e portata a casa.

Il Milan regola l’Inter e vince il derby: i numeri sono tutti dalla parte di Allegri

Il duello tutto milanese per la vittoria dello Scudetto si accende e trova uno squillo importante grazie alla vittoria di ieri sera del Milan per 1-0 ai danni dell’Inter di Cristian Chivu. In gol Pervis Estupiñan, impiegato al posto del solito Bartesaghi sulla fascia, che è riuscito a mettere il pallone in rete e a decidere la stracittadina in un momento decisivo. Adesso il Diavolo va a 7 punti dai nerazzurri, distanza importante ma è un segnale da parte di una squadra determinata a lottare fino all’ultimo.

A proposito di numeri, Opta ha riportato due statistiche interessanti riguardo il match di ieri sera. Dopo l’1-0 i ieri infatti, il Milan è rimasto imbattuto per 7 derby consecutivi grazie a 5 vittorie e 2 pareggi: ciò non accadeva dal periodo compreso tra il novembre 2002 e l’aprile 2005 e vissuto con Carlo Ancelotti in panchina. Il portale di statistiche porta l’attenzione anche sulla capacità difensiva dei rossoneri, che non hanno subito gol per tre derby di fila per la prima volta dal 2005.

Da Allegri… ad Allegri: la curiosa statistica legata al tecnico rossonero

Ma non è finita qui. A prendersi i riflettori inevitabilmente anche il tecnico Massimiliano Allegri, che fin dal suo ritorno in rossonero ha rappresentato la speranza più grande per un Diavolo che vuole tornare grande e che punta ai grandi obiettivi.

Come riportato sempre da Opta, la stagione 2025/26 è stata storica per il Milan se ci si focalizza sui derby: per la prima volta dall’annata 2010/11 infatti, i rossoneri hanno vinto entrambe le sfide contro l’Inter. E chi era l’allenatore del Milan in quella stagione? Proprio lui, proprio Massimiliano Allegri: numeri che evidenziano ancora una volta l’impatto avuto dal tecnico livornese sul mondo milanista.