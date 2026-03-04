Incredibile Allegri: il Real Madrid ci riprova! I dettagli dell’offerta di Florentino Perez

Il Real Madrid torna a pensare a Massimiliano Allegri. Il club guidato da Florentino Perez valuta infatti un nuovo tentativo per portare l’allenatore livornese sulla panchina del Bernabéu. Non sarebbe la prima volta. I contatti tra le parti risalgono già al 2019 e al 2021, quando l’accordo sembrava molto vicino. Oggi lo scenario potrebbe riaprirsi ancora, complice il futuro incerto della panchina madridista e l’attenzione del club verso tecnici di grande esperienza europea.

Il Real Madrid pensa di nuovo ad Allegri

Il nome di Massimiliano Allegri torna a circolare con forza negli ambienti del Real Madrid. Il tecnico italiano piace da anni alla dirigenza guidata da Florentino Perez, che lo considera un profilo capace di garantire equilibrio e risultati immediati.

Secondo quanto filtra dalla Spagna e quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri rappresenterebbe una soluzione ideale nel caso in cui il club decidesse di cambiare guida tecnica. Il suo nome non è l’unico sulla lista, ma resta tra quelli più stimati.

“Allegri potrebbe rappresentare la sintesi giusta, così come Jürgen Klopp, altro obiettivo che da anni è sulla lista dei desideri del presidente madridista.”

Il presidente dei Blancos cerca da tempo un allenatore con grande esperienza internazionale e una gestione solida dello spogliatoio. In questo senso il profilo dell’ex allenatore della Juventus continua a essere valutato con attenzione.

Il precedente del 2021 e l’offerta del Real Madrid

In realtà il matrimonio tra Allegri e il Real Madrid è stato vicino più di una volta. Il primo contatto concreto risale al 2019, ma il momento in cui l’intesa sembrava davvero a un passo è stato nel 2021.

In quell’occasione il club spagnolo aveva messo sul tavolo una proposta molto importante.

L’accordo prevedeva tre stagioni con uno stipendio da circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Tutto sembrava pronto per il trasferimento a Madrid, ma un incontro con Andrea Agnelli cambiò completamente lo scenario.

L’allora presidente della Juventus convinse Allegri a tornare sulla panchina bianconera, aprendo il secondo ciclo dell’allenatore a Torino.

Uno scenario che potrebbe riaprirsi

Oggi il nome di Allegri torna quindi nei radar del Real Madrid. Il club continua a monitorare diversi allenatori di alto profilo, soprattutto quelli con esperienza in Champions League e abituati a gestire pressioni enormi.

Il tecnico toscano risponde perfettamente a questo identikit. La sua carriera tra Juventus e Milan lo ha reso uno degli allenatori italiani più rispettati a livello internazionale.

Nel calcio certe storie sembrano sfiorarsi continuamente senza incontrarsi davvero. Tra Allegri e il Real Madrid potrebbe essere proprio così. Oppure, questa volta, potrebbe finalmente arrivare il momento giusto.