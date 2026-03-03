Milan, il piano è già pronto: le mosse a sorpresa di Allegri contro l’Inter!

Quella di domenica contro l’Inter sarà l’ultima possibilità per il Milan di rimanere aggrappato al sogno scudetto. I dieci punti di distanza sembrano essere al momento insormontabili ma un eventuale successo contro i nerazzurri potrebbe aprire le porte a scenari al momento impensabili. Per i rossoneri servirà la partita perfetta e Massimiliano Allegri, secondo ‘La Gazzetta dello Sport, ha in mente tre mosse per provare a riaprire questo campionato.

Milan, con Pulisic in difficoltà nuova chance per Nkunku

La prima novità potrebbe arrivare in attacco. Christian Pulisic, uno dei punti fermi della prima parte di stagione del Milan, sta vivendo un momento complicato. L’americano non ha ancora trovato la rete nel nuovo anno e le sue prestazioni sono in netto calo. Contro l’Inter, insieme a Rafel Leao, potrebbe quindi essere schierato Christopher Nkunku, che tornerebbe titolare dopo due partite in cui è partito dalla panchina.

Verso Milan-Inter, verso la conferma Fofana e De Winter

Reduci dall’ottima prestazione contro la Cremonese, Youssouf Fofana e Koni De Winter dovrebbero partire dal primo minuto anche contro l’Inter. Il centrocampista francese aggiungerebbe muscoli in mediana a protezione dei palleggiatori mentre il difensore belga garantirebbe fisicità e centimetri contro un attacco che vedrà protagonista Pio Esposito.