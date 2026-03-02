Milan, possibile beffa per l’estate: il calciatore si allontana

Uno degli obiettivi per il mercato estivo del Milan è sicuramente Dusan Vlahovic, ma i recenti contatti avuti dall’attaccante della Juve in scadenza con i bianconeri a giugno sembrano allontanarlo dal Milan. L’incontro avuto tra il calciatore e i bianconeri sembra poter portare ad un accordo tra le parti, con conseguente raffreddamento della pista per la squadra allenata da Max Allegri, che già pregustava di ritrovarsi con Vlahovic, che ha già allenato nel biennio 2022/2024.

La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, tra la Juventus e Vlahovic sarebbe già avvenuto un primo incontro tra le parti per capire se entrambi avessero la voglia di continuare insieme, che sembra essere stata confermata con questo summit. Ci sarebbero comunque da colmare eventuali limiti economici che verrebbero trattati in un secondo momento, vista la priorità sia della Juve sia del giocatore di tornare in campo al più presto ed aiutare la Juve a tornare in Champions League.

Vlahovic non era l’unico obiettivo sul taccuino di Tare per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, dato che anche il nome di Moise Kean, che ha una clausola importante per le prime settimane di luglio ma vista la delicata situazione della Fiorentina, si potrebbe aprire anche una trattativa per andare ad un prezzo al ribasso, con magari l’inserimento di una contropartita come Santi Gimenez, che sembra essere lontano dai piani di Allegri per la prossima stagione.