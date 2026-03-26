Italia U21, Bartesaghi show: la prestazione dell’esterno del Milan fa scalpore

Davide Bartesaghi prolunga il suo magic moment anche con l’Italia: l’esterno sinistro del Milan è stato protagonista di una prestazione superlativa con la Nazionale U21 di Silvio Baldini. Partecipazione assoluta del classe 2005, che ha contribuito servendo i passaggi finali per i primi due gol azzurri nel 4-0 complessivo. Due assist, dunque, che alimentano un interrogativo: perché Bartesaghi non è stato convocato dal CT Gattuso nella Nazionale maggiore?

Bartesaghi sensazionale con l’Italia U21: due assist a referto

La Nazionale dell’Italia U21 ha disputato una prova estremamente positiva contro i pari età della Macedonia del Nord U21, trionfando per 4-0 presso lo Stadio Castellani di Empoli. Risultato importante nel girone di qualificazione ai prossimi Europei U21, con ben 18 punti in classifica come la Polonia (ma con un match disputato in più). Sicuramente ai fini del risultato ha inciso notevolmente la prestazione di Davide Bartesaghi del Milan, autore di ben 2 assist per Ndour e per Lipani in occasione dei primi due gol messi a referto.

Perché Gattuso non ha convocato Bartesaghi?

La condizione di Bartesaghi, alla luce delle prestazioni con l’Italia U21 e con il Milan, è eccellente. Dunque, ha sorpreso la scelta di non convocare l’esterno rossonero in Nazionale maggiore, dopo che in questa stagione ha trovato la titolarità in rossonero. Gattuso ha optato per l’esperienza e la continuità, puntando su questi due punti per l’importante playoff per l’accesso ai Mondiali.