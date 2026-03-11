Lavoro straordinario di Allegri: il dato incorona il Milan in Europa!

Il Milan ha cambiato totalmente volto rispetto alla scorsa stagione, molto deludente per i rossoneri. Dopo le evidenti difficoltà difensive dell’annata precedente, la squadra ha ritrovato un’invidiabile solidità difensiva, grazie al lavoro di Massimiliano Allegri.

Milan, numeri difensivi da urlo

Lo scorso campionato, il Milan aveva chiuso all’ottavo posto in classifica, pagando soprattutto una tenuta difensiva poco convincente. I rossoneri, avevano infatti incassato ben 43 reti in 38 giornate, con una media di 1,13 reti subite a gara, posizionandosi come settima difesa della Serie A.

Con l’arrivo di Allegri, la situazione è radicalmente cambiata, infatti i rossoneri dopo 28 giornate hanno subito appena 28 reti, diventano la miglior difesa del campionato. E non solo, con una media di 0,71 gol subiti a partita, il Milan si posiziona anche come miglior difesa d’Europa, piazzandosi davanti anche a Roma e Arsenal.