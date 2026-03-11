Milan, derby con l’Inter anche sul mercato: ecco l’obiettivo in comune

Il derby tra Milan e Inter potrebbe continuare anche lontano dal campo. Le due società milanesi stanno infatti osservando lo stesso profilo in vista del mercato estivo. Nelle ultime settimane infatti, entrambe le dirigenze sembrano intenzionate a voler rinforzare il reparto difensivo.

Gila, obiettivo condiviso

Come riportato da Tuttomercatoweb, Milan e Inter hanno intensificato il loro interesse per Mario Gila, difensore classe 2000 attualmente in forza alla lazio. Il centrale spagnolo, sotto la guida di Maurizio Sarri si sta dimostrando uno dei profili difensivi più affidabili in Serie A, e il suo rendimento non è passato inosservato per la squadra di Allegri.

Il giocatore ha un contratto con i biancocelesti in scadenza nel 2027, le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione di diversi club, anche se al momento le milanesi restano le più interessate.

La valutazione della Lazio e i dettagli dell’operazione

La Lazio, consapevole della potenziale crescita del giocatore, non ha nessuna intenzione di cederlo così facilmente. La richiesta del club biancoceleste per il cartellino di Gila infatti, oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Altro fattore da considerare è la presenza del Real Mardid sullo sfondo dell’operazione. I Blancos, che avevano ceduto il giocatore alla Lazio, conservano infatti il 50% sulla futura rivendita, elemento da considerare e che potrebbe influenzare eventuali trattative.