Lazio-Milan, grossa novità di formazione? Allegri l’ha provato in allenamento!

Il Milan prepara la sfida contro la Lazio con alcune possibili novità a centrocampo. Durante le ultime sedute di allenamento, Massimiliano Allegri ha provato una soluzione diversa per sostituire lo squalificato Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero avrebbe testato dal primo minuto lo svizzero Ardon Jashari. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri della mediana nella prossima gara. L’indicazione arrivata dalla rifinitura lascia aperta una possibilità concreta, con Samuele Ricci pronto invece a partire inizialmente dalla panchina.
Allegri prova Jashari al posto di Rabiot
La rifinitura alla vigilia di Lazio-Milan ha offerto un’indicazione interessante sulle idee di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, chiamato a trovare una soluzione dopo la squalifica di Adrien Rabiot, ha provato Ardon Jashari nella posizione abitualmente occupata dal centrocampista francese.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il test è arrivato direttamente durante l’ultimo allenamento prima della partita.
“Il tecnico rossonero starebbe pensando di far giocare lo svizzero al posto dello squalificato Rabiot”.
Si tratta di una scelta che potrebbe dare caratteristiche diverse al centrocampo del Milan. Jashari offre dinamismo e capacità di gestione del pallone, elementi che potrebbero risultare utili contro una squadra organizzata come la Lazio di Maurizio Sarri.
Ricci verso la panchina nella sfida dell’Olimpico
Nelle valutazioni dello staff tecnico rossonero c’è anche il nome di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano rappresenta un’alternativa credibile per la mediana, ma al momento sembra destinato a partire dalla panchina.
Le indicazioni arrivate dalla rifinitura portano proprio in questa direzione.
“L’altra ipotesi è quella di Ricci che, per ora, sembrerebbe partire dalla panchina”.
Molto dipenderà dalle ultime sensazioni della vigilia e dalle scelte definitive di Allegri. La gara rappresenta un passaggio cruciale per il percorso stagionale dei rossoneri, specie dopo il pareggio odierno dell’Inter.