Lazio-Milan, squalificato Rabiot: Allegri studia la formazione a Milanello

La vittoria contro l’Inter è già alle spalle. Il Milan, dopo il successo contro l’Inter, tornerà ad allenarsi a Milanello nella giornata di oggi per preparare la trasferta contro la Lazio. Dopo la giornata di riposo concessa ieri, Massimiliano Allegri ritroverà la squadra e inizierà a lavorare in vista della sfida dell’Olimpico, dove non sarà a disposizione Adrien Rabiot.

Milan, ballottaggio tra Ricci e Jashari per sostituire Rabiot

Per la sfida contro la Lazio di domenica sera, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, diffidato, è stato ammonito nel corso del match contro l’Inter e sarà costretto a dare forfait per la trasferta di Roma. Per sostituirlo, come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, il tecnico rossonero dovrà scegliere chi schierare tra Samuele Ricci e Ardon Jashari.