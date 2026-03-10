Milan, avanti tutta con Allegri: novità importanti sul rinnovo

Il Milan guarda avanti con Massimiliano Allegri sempre più al centro del progetto rossonero. Dopo la vittoria nel derby che ha rilanciato la squadra nella corsa scudetto e avvicinato significativamente la qualificazione in Champions League, dalla proprietà sono arrivati segnali molto chiari. Gerry Cardinale, presente a Milano nel weekend, ha voluto dimostrare vicinanza alla squadra, celebrando il successo del gruppo.

Allegri, proprietà soddisfatta della stagione

Come riporta la Gazzetta dello sport, Cardinale avrebbe lasciato Milano con sensazioni molto positive sul percorso intrapreso dal club. La proprietà ritiene che il progetto avviato negli ultimi anni stia finalmente producendo risultati concreti grazie al lavoro di squadra tra dirigenza, staff e calciatori.

Dopo il derby vinto, Cardinale è sceso negli spogliatoi di San Siro per congratularsi con i giocatori e con tutto lo staff, sottolineando l’orgoglio per la prestazione e per lo spirito mostrato in campo.

Allegri centrale anche in futuro

I risultati ottenuti e il percorso in stagione hanno rafforzato ulteriormente la fiducia della società in Massimiliano Allegri. Il tecnico è considerato un punto di riferimento per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, il club starebbe valutando l’ipotesi di attivare l’opzione di rinnovo fino al 2028. Un segnale importante che conferma quanto la società creda nel lavoro dell’allenatore e nel progetto attorno alla squadra.