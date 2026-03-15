Lazio-Milan, un altro titolare salta la partita: quanti assenti per il big match

Questa sera lo Stadio Olimpico di Roma accoglierà la sfida tra Lazio e Milan, match valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno come obiettivo quello di trovare i tre punti che permetterebbero di arrivare a soli 5 punti dall’Inter capolista, ma la Lazio farà il possibile per rovinare i piani di Allegri e della sua squadra. Per la partita odierna, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, che non prenderà parte al match per infortunio.

Sarri in emergenza: si ferma un big, salta Lazio-Milan

Si avvicina sempre di più la sfida di questa sera tra Lazio e Milan. I biancocelesti accolgono la seconda forza del campionato, decisa ad accorciare le distanze dalla vetta per tentare fino all’ultimo il colpaccio scudetto.

In occasione del match di oggi, Maurizio Sarri dovrà tenere in considerazione l’assenza di Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio non figura nell’elenco dei convocati non avendo recuperato la miglior condizione fisica, al pari del compagno di squadra Basic. Sarri dovrà in totale fare a meno di 5 titolari: oltre ai già citati Basic e Romagnoli, rimarranno fuori dal match anche Provedel, Rovella e Cataldi. Anche il Milan avrà due assenze pesanti, con Rabiot e Gabbia che non saranno a disposizione.