Lazio – Milan, un top salterà la sfida: si opera!

L’attenzione in casa Milan è sicuramente volta al derby di domani, ma la coda dell’occhio guarda anche il prossimo impegno contro la Lazio. E, a proposito della sfida dell’Olimpico, è arrivata una notizia che non fa piacere al mondo biancoceleste. Un calciatore, infatti, è costretto ad operarsi.

Provedel va ko: sarà operato

Ivan Provedel, quest’oggi, non ha ricevuto un’ottima notizia, anche in vista di una possibile chiamata da Coverciano da parte di Gennaro Gattuso. Come riportato dalla Lazio, infatti, il portiere ha rimediato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessanto del cercine glenoideo.

Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla. Al suo posto ci sarà Edoardo Motta, classe 2005, acquistato a gennaio, che ha già sorpreso in Serie B con la maglia della Reggiana.