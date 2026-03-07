Milan-Inter, decisione presa sul rossonero: la probabile e le ultime novità

Il Milan continua la preparazione in vista del derby contro l’Inter, con Massimiliano Allegri che sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico rossonero sembra orientato a schierare il 3-5-2, con alcune scelte già delineate.

Le scelte di Allegri per il derby

Come riportato da Sky Sport, tra i pali Maignan protetto dalla linea difensiva composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle fasce dovrebbero agire Saelemaekers ed Estupinan. In mezzo al campo Fofana ,favorito su Ricci e Jashari, coadiuvato da Modric e Rabiot. Davanti agiranno Pulisic e Leao.

Bartesaghi, Pulisic e Leao esultano dopo la rete dello statunitense del derby

Buone notizie arrivano per Davide Bartesaghi, tornato a disposizione dopo l’ultimo problema fisico. Tuttavia il classe 2005 non dovrebbe partire dal primo minuto nel derby, lo staff tecnico preferisce gestirlo con prudenza per evitare ricadute

