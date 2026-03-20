Leao, l’ennesimo stop lo spinge verso la cessione? Il focus

Domani pomeriggio il Milan ospiterà il Torino in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie A. La gara contro i granata servirà ai rossoneri per risollevarsi dal KO della scorsa settimana contro la Lazio ma anche per rispondere alla vittoria del Napoli, che ha momentaneamente scavalcato in classifica il Diavolo posizionandosi al secondo posto. Chi non prenderà parte alla gara sarà certamente Rafael Leao: ancora un infortunio per il portoghese, i cui guai fisici iniziano a rivelarsi un vero e proprio caso da monitorare.

Leao si ferma: l’annuncio sull’assenza del portoghese

In un match contro una squadra che fin dall’arrivo di Roberto D’Aversa in panchina sembra aver ritrovato una certa compattezza, la presenza di un calciatore con colpi di fantasia come Rafael Leao sarebbe stato l’elemento in più per il Milan di Massimiliano Allegri, ma così non sarà. Come rilevato nel pomeriggio, il fastidio all’adduttore destro è tornato a bussare alla porta del numero 10 rossonero, che dunque non sarà tra i convocati per il match contro il Toro.

Al suo posto dovrebbe giocare Niclas Fullkrug, calciatore con qualità ben diverse e che porterà la squadra ad organizzarsi in maniera differente. Per Leao si tratta di un altro stop in quest’annata calcistica, rivelatasi piuttosto complessa sotto ogni punto di vista.

Ancora uno stop per Leao: i numeri che spaventano i rossoneri

Il ripresentarsi del fastidio agli adduttori, già verificatosi a fine 2025, appare come un campanello di allarme per il calciatore ma anche per il Milan. Per Rafael Leao, la stagione 2025/26 diventerebbe infatti quella con più match saltati per infortunio da quando veste la maglia rossonera.

Attualmente l’annata con i numeri più alti sotto questo punto di vista è quella 2020/21, nel corso della quale il portoghese ha saltato complessivamente 8 partite per infortuni fisici più altre tre che riguardano il periodo passato in quarantena dopo la positività al Coronavirus e i giorni immediatamente successivi alla negativizzazione. Se consideriamo invece la stagione in corso, Leao ha già eguagliato il numero di match saltati (8, per l’appunto) ma già a partire da domani, con il raggiungimento della nona partita saltata per infortunio, sfonderà il tetto di questa sua personale statistica. Un fattore che, soprattutto in ottica futura, dovrà rimanere sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza milanista.