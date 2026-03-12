“Leao si deve dare una svegliata”, l’ex Milan distrugge il portoghese: avete sentito?

Vittoria nel derby che fa crescere la fiducia in casa Milan, oltre che qualche minima speranza per lo Scudetto. Se per molti la corsa è già chiusa, per Arrigo Sacchi i rossoneri hanno ancora qualche chance ma molto passera dai piedi di Leao: avete sentito le parole dell’ex tecnico sul portoghese?

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, è tornato a parlare della squadra rossonera qualche giorno dopo la super vittoria nel derby. In una lunga intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha voluto mandare un messaggio chiaro a Rafa Leao in vista di questo finale di stagione.

Di seguito le sue parole su Leao:

Parole forti nei confronti del portoghese, ma allo stesso tempo di grande apprezzamento nei suoi confronti. Secondo Arrigo Sacchi, difatti, la lotta Scudetto potrebbe riaprirsi grazie alle giocate di Leao. In queste dieci partite, quindi, sarà importante ritrovare quella continuità mancata all’interno della stagione.

Non solo Leao. Arrigo Sacchi ha parlato anche della lotta per il titolo nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Il Milan ha la possibilità di rimettersi in corsa e vincere lo Scudetto. La squadra è molto solida e il derby può dare fiducia, anche se sette punti sono parecchi. I nerazzurri daranno l’anima, però confesso che li ho visti in calo nelle ultime partite. Sicuramente Lautaro può essere determinante in quanto capitano e giocatore simbolo dell’Inter. Nei rossoneri non ho dubbi: Modric è l’uomo chiave e il trascinatore”