Milan, la difesa migliore d’Europa cerca altri difensori sul mercato: è la scelta più sensata?

C’è qualcosa di interessante nella pianificazione del calciomercato del Milan della prossima stagione. La società rossonera starebbe seguendo con interesse profili come Mario Gila della Lazio e Kim Min-jae del Bayern Monaco, difensori centrali di livello internazionale, nonostante i dati raccontino di un reparto difensivo senza eguali in Europa. Una scelta errata? Forse. O forse no.

I numeri non bastano: il Milan cerca difensori

Massimiliano Allegri ha costruito quest’anno una difesa granitica: Pavlovic si è rivelato tra i migliori in Serie A, De Winter sta crescendo con una continuità sorprendente, e Tomori sembra destinato al rinnovo dopo le ottime prestazioni recenti. Eppure dalla dirigenza filtra la volontà di alzare ulteriormente l’asticella, come se non bastasse avere la miglior difesa d’Europa.

Rinforzarsi, in realtà, non sarebbe una bocciatura per chi è in rosa: i rossoneri dovranno blindare un reparto già forte, anche con il rischio concreto di perdere chi ha guadagnato il posto a suon di buone prestazioni. In tal senso, c’è un precedente su tutti, legato alla scorsa stagione, che dovrebbe fare riflettere: la differenza nei gol subiti dal Napoli di Conte quest’anno.

Il caso Napoli: quando la Champions cambia tutto

Il Napoli della stagione 2024/25 aveva la miglior difesa d’Italia, e vinse lo scudetto giocando una partita a settimana. Quest’anno, però, la musica è cambiata: con la Champions League e i tanti impegni ravvicinati, lo stesso reparto è crollato fino all’ottavo posto in Serie A per gol subiti.

Questo, probabilmente, è il vero ragionamento dietro le mosse di mercato del Milan: garantire profondità a mister Allegri. Un conto è essere i migliori d’Europa con una gara a settimana, un altro è mantenerlo giocando ogni tre giorni tra campionato, Champions e Coppa Italia. E Gila e Kim, in quest’ottica, sarebbero preziosi.