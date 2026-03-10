Milan in pressing sul giocatore: osservatori rossoneri a seguirlo!

Il Milan ragiona a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo, partendo già da una certezza. Sia il tecnico sia la proprietà vogliono continuare, con i rossoneri che puntano a proseguire con Massimiliano Allegri a lungo. Con tale punto di riferimento, il calciomercato verrà fatto seguendo anche e soprattutto le preferenze del tecnico. Tra queste, vi è la scelta di puntare su un nuovo difensore, che potrebbe essere Mario Gila.

Il Milan forte su Gila: osservatore rossonero per Lazio-Sassuolo

Come riportato da Nicolò Schira, nella serata di ieri, durante la partita tra Lazio e Sassuolo, sugli spalti era presente un osservatore del Milan. Il suo obiettivo era quello di seguire le prestazioni di un giocatore in particolare, ovvero Mario Gila.

Il difensore biancoceleste, già obiettivo rossonero in passato, con ogni probabilità tornerà sul taccuino di Igli Tare anche per il calciomercato estivo. Massimiliano Allegri vuole un nuovo difensore centrale per blindare ancor di più la sua retroguardia, e il nome di Gila potrebbe essere quello designato per tale obiettivo.