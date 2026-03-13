“Lo sarò a vita!”: Milan, l’annuncio da brividi di Maignan

“Insieme, ragazzi, insieme. Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo. Restiamo dentro la partita“. Così Mike Maignan pochi istanti prima del fischio d’inizio del derby contro l’Inter. Parole che riassumono alla perfezione l’importanza all’interno dello spogliatoio del portiere del Milan, che si è voluto raccontare nel mini-documentario “Beyond the Magic”.

Mike Maignan si è raccontano nel nuovo mini-documentario “Beyond the Magic”, disponibile da oggi sui canali ufficiali del Milan e su DAZN. Un breve reportage che mostra immagini esclusive dietro le quinte della vita del Diavolo, in cui il portiere rossonero ha elogiato Massimiliano Allegri:

“È un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top”.

Nel corso del documentario Maignan evidenzia il rapporto profondo costruito con il Milan, ovvero il club che gli ha permesso di raggiungere determinati traguardi:

“La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi. Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia.

Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita”.