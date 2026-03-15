Lotta Scudetto, l’Inter avanza il sospetto: l’accusa spiazza anche il Milan

Il pareggio per 1-1 dell’Inter contro l’Atalanta ha lasciato strascichi pesantissimi: nel post partita, per quasi due ore, negli spogliatoi di San Siro è andato in scena un confronto tra la dirigenza nerazzurra e la classe arbitrale. La rabbia è forte, e dopo le sconfitte con Milan e Atalanta, Marotta è pronto ad alzare la voce in maniera ufficiale.

Inter furiosa dopo la sconfitta con l’Atalanta: lo scenario

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la partita tra Inter e Atalanta i dirigenti Marotta e Ausilio hanno raggiunto la squadra arbitrale per un confronto con Manganiello sul gol dell’1-1e il rigore che la stessa squadra arbitrale ha negato per il contatto tra Scalvini e Frattesi, con il VAR rimasto immobile.

Nell’ambiente nerazzurro si respira un clima di ostilità che la società attribuisce esplicitamente al caso Bastoni: dopo le polemiche del derby contro il Milan, continuano le proteste del club, che ha anche annunciato il silenzio stampa al termine del match di ieri.

Marotta si muoverà nelle sedi ufficiali

Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta manifesterà la sua posizione in settimana nelle sedi istituzionali. Un messaggio forte che inevitabilmente aumenta la tensione della lotta scudetto.

Con il Milan atteso stasera dalla Lazio e il Napoli che osserva da vicino dopo la vittoria col Lecce, ogni punto (e ogni decisione arbitrale) può riscrivere la storia di questo campionato. E le sensazioni non sono positive da parte di nessuno: i troppi errori rischiano di falsare un finale di stagione che è già super acceso.