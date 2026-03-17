Mercato Milan, Allegri sogna in grande: due top player per il centrocampo

Il Milan mira a rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione: i rossoneri vogliono aggiungere qualità ed esperienza in tutti i reparti, tra cui il centrocampo. Tra l’incognita Modric e la possibile uscita di Loftus o di Fofana, Tare e la dirigenza rossonera si muovono per aggiungere tasselli importanti al reparto di centrocampo: Leon Goretzka e Sergej Milinkovic-Savic sono due nome fortemente graditi e si effettueranno dei tentativi per far vestire rossonero a due grandi campioni.

Un top per il centrocampo del Milan: Goretzka e Milinkovic obiettivi estivi

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe intenzione di inserire un profilo top per rinforzare il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri. In attesa di decisioni definitive sul futuro di Luka Modric, orientato alla permanenza per un’ulteriore stagione, sono emersi due nomi top. In particolare, si tratta di Leon Goretzka e di Sergej Milinkovic-Savic. Il primo è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, mentre il secondo ha appena rinnovato il contratto con l’Al-Hilal ma è un pallino fisso di Tare.

Chi esce in estate?

Ovviamente il reparto di centrocampo del Milan necessita di cambi: per ogni ingresso, corrisponde un’uscita. Il rendimento di Rabiot è ottimo e soddisfacente; Jashari e Ricci hanno ancora ampi margini di crescita e, infine, il croato necessita di tempo per decidere sul futuro. Quindi, i giocatori in bilico sono Ruben Loftus-Cheek, attualmente out dopo il brutto infortunio accusato e desideroso di continuità, e Youssouf Fofana, reduce da apprezzamenti già nel corso dello scorso mercato di gennaio.