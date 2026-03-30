Mercato Milan, colpo chiuso per l’attaccante del futuro

Kostic al Milan dopo una trattativa di tre mesi: i rossoneri chiudono con il Partizan Belgrado per il giovane attaccante classe 2007 alle proprie condizioni.

Kostic-Milan: l’operazione da 3.5 milioni

Il Milan ha portato a termine l’acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, secondo quanto rivela Tuttosport. La trattativa, iniziata a fine 2025, si è conclusa con un’intesa economica lontana dalle pretese iniziali del club serbo: 3.5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, rispetto ai circa 10 milioni richiesti inizialmente. La determinazione della dirigenza rossonera nel non mollare l’operazione ha portato al risultato desiderato, portando a termine negoziazioni complesse con l’entourage del giocatore.

Kostic ha già svolto le visite mediche presso la clinica La Madonnina nella giornata di sabato, dopo essere arrivato a Milano nella serata precedente. Il giovane attaccante, alto 188 centimetri, ha poi fatto rientro a Belgrado dove concluderà la stagione con il Partizan, attualmente terzo in classifica. Il tesseramento ufficiale slitterà a luglio, ma il blocco anticipato del giocatore rientra nella strategia milanista di assicurarsi talenti prima della concorrenza, una pratica già utilizzata nel 2021 con Mike Maignan.

Kostic: Milan convinto dell’investimento

Il percorso di Kostic al Milan seguirà il modello collaudato per i giovani talenti: inizialmente si aggregherà al Milan Futuro, dove potrà ambientarsi gradualmente accanto a giocatori come Pavlovic. L’opzione di aggregarsi subito alla prima squadra durante il ritiro estivo non è esclusa, ma dipenderà dalla valutazione tecnica della nuova stagione. Con questo acquisto, il Milan ha già bloccato uno dei due slot disponibili per i calciatori extracomunitari, segnale di quanto il club punti sul giovane attaccante serbo per il progetto futuro.

Nel prossimo mercato estivo, Kostic rappresenterà una delle scommesse del Milan sul fronte della costruzione della rosa. L’investimento contenuto e la struttura dell’affare con bonus e percentuali su future cessioni riflettono la filosofia della dirigenza di bilanciare ambizione e sostenibilità economica nel calciomercato Milan.