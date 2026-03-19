Mercato Milan, i rossoneri sognano il grande colpo in attacco: è il numero nove per Allegri

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Igli Tare, direttore sportivo del Milan, osserva la partita dalla tribuna

Uno degli obiettivi del Milan in vista dell’estate è quello di rinforzare l’attacco. Già a gennaio il club rossonero avrebbe voluto mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo numero nove, con la trattativa per Jean-Philippe Mateta arenatasi durante le visite mediche. In attesa di capire quale sarà il futuro degli attaccanti attualmente in rosa, la dirigenza rossonera è già alla ricerca dell’identikit perfetto da regalare al tecnico livornese.

Milan, torna di moda il nome di Retegui per l’attacco

Il nome di Mateo Retegui torna con forza nelle idee di mercato del Milan. L’attaccante della Nazionale era stato seguito anche nel corso della passata estate, quando l’Atalanta decise di venderlo all’Al-Qadisiya per quasi 70 milioni di euro. L’italo-argentino rappresenta il profilo perfetto per Massimiliano Allegri, capace di giocare in un attacco a due ma anche di fare reparto da solo in un eventuale tridente offensivo.

Mateo Retegui, attaccante dell'Al-Qadisiya, nel corso di un match con la maglia della Nazionale
Mateo Retegui, attaccante dell’Al-Qadisiya

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, il nodo principale è però sul fronte economico. L’azzurro percepisce infatti 20 milioni di euro netti a stagione, cifra ovviamente fuori portata per il Milan. L’unica strada percorribile sarebbe una riduzione importante dell’ingaggio, ipotizzando un accordo pluriennale da circa 5 milioni netti più bonus.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
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