Mercato Milan, i rossoneri sognano il grande colpo in attacco: è il numero nove per Allegri

Uno degli obiettivi del Milan in vista dell’estate è quello di rinforzare l’attacco. Già a gennaio il club rossonero avrebbe voluto mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo numero nove, con la trattativa per Jean-Philippe Mateta arenatasi durante le visite mediche. In attesa di capire quale sarà il futuro degli attaccanti attualmente in rosa, la dirigenza rossonera è già alla ricerca dell’identikit perfetto da regalare al tecnico livornese.

Milan, torna di moda il nome di Retegui per l’attacco

Il nome di Mateo Retegui torna con forza nelle idee di mercato del Milan. L’attaccante della Nazionale era stato seguito anche nel corso della passata estate, quando l’Atalanta decise di venderlo all’Al-Qadisiya per quasi 70 milioni di euro. L’italo-argentino rappresenta il profilo perfetto per Massimiliano Allegri, capace di giocare in un attacco a due ma anche di fare reparto da solo in un eventuale tridente offensivo.

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, il nodo principale è però sul fronte economico. L’azzurro percepisce infatti 20 milioni di euro netti a stagione, cifra ovviamente fuori portata per il Milan. L’unica strada percorribile sarebbe una riduzione importante dell’ingaggio, ipotizzando un accordo pluriennale da circa 5 milioni netti più bonus.