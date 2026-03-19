Milan-Torino, ultima possibilità per lo Scudetto? Allegri riflette sulla formazione

Dopo aver pregustato la possibilità di accorciare ulteriormente sull’Inter dopo il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta, il Milan è inciampato dove non avrebbe dovuto farlo. Contro la Lazio, i rossoneri hanno offerto una prova lontanissima da quella vista nel derby, uscendo sconfitti da un Olimpico mai così caldo. Il calendario complesso dei cugini potrebbe offrire un’ultima possibilità alla squadra di Massimiliano Allegri, che contro il Torino non può permettersi altri passi falsi.
Milan, contro il Torino confermata la coppia Leao-Pulisic: torna dal 1′ Rabiot
Il Milan vuole subito tornare a vincere per dimenticare la sconfitta contro la Lazio. Continuare a sognare lo scudetto non costa nulla ma per alimentare queste speranze serviranno anche i risultati. Per questo motivo, contro il Torino Massimiliano Allegri non intende fare esperimenti e punterà sulle proprie certezze.
Il tecnico rossonero si affiderà nuovamente al 3-5-2. In attacco, accantonati i dissapori maturati a Roma, confermata la coppia formata da Rafael Leao e Christian Pulisic. Dal primo minuto ci sarà anche Adrien Rabiot, fuori per squalifica nel match contro la Lazio. Sulla sinistra, infine, Davide Bartesaghi dovrebbe riprendersi il posto ai danni di Pervis Estupinan.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.