Mercato Milan, non solo Goretzka: due alternative e due possibili sacrifici

Il Milan guarda al futuro e studia le prossime mosse per rinforzare il centrocampo. L’obbiettivo principale resta Leon Goretzka, ma la dirigenza rossonera, secondo quanto riportato da SportMediaset, si starebbe muovendo su più tavoli valutando diverse alternative e possibili cessioni.
Le alternative a Goretzka: Kone e André sotto osservazione
Oltre al nome del centrocampista del Bayern Monaco, il Milan sta monitorando con attenzione altri profili, soprattutto giovani e in crescita. Tra questi spiccano i nomi di Ismael Koné protagonista con il Sassuolo di una stagione ottima condita da 5 gol in 26 presenze, dimostrando grande capacità d’inserimento.
Un altro nome sul taccuino di Igli Tare è quello di André, talento classe 2006 in forza al Corinthias. Il giovane brasiliano è già stato vicino al trasferimento al Milan per una cifra intorno ai 15 milioni prima che il club brasiliano bloccasse tutto rimandando ogni discorso alla prossima estate.
Possibili uscite: Fofana e Loftus-Cheek in bilico
Sul fronte uscite, potrebbero esserci movimenti importanti a centrocampo. In particolare, Fofana e Loftus-Cheek sarebbero tra i principali candidati a salutare Milanello, nell’ottica di una possibile rivoluzione nel reparto.
Le loro cessioni aprirebbero spazio a nuovi innesti e permetterebbero al club di investire con maggiore decisione sui profili individuati.
Il mercato del Milan si preannuncia dunque scoppiettante in vista della prossima estate, con il DS dei rossoneri che fa sul serio per Goretzka ma ha già individuato due valide alternative.