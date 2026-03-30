Mercato Milan, nuova offerta al Corinthians: sul piatto 22 milioni

Il Milan pensa al futuro e alla prossima stagione, i rossoneri sono tornati alla carica per Andrè, giovane centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Corinthians. La dirigenza ha appena presentato infatti una nuova offerta al club brasiliano.

Nuova offerta: cifre e dettagli

Come riposta ESPN Brasile, il club rossonero avrebbe alzato la proposta a 22 milioni complessivi. Strutturando l’offerta in 18 milioni di parte fissa e 4 milioni di bonus puntando ad acquisire il 70% dei diritti economici del giocatore. Andrè, classe 2005, si sarebbe reso disponibile anche a cedere la propria quota del 30% per facilitare l’operazione.

La proposta è stata inviata all’inizio della scorsa settimana, ma il Corinthians non ha ancora dato una risposta ufficiale alla squadra di Massimiliano Allegri. Il club brasiliano, dal canto suo, non ha nessuna fretta di cedere uno dei suoi pezzi più pregiati.

Trattativa complicata e concorrenza

Non è il primo tentativo del Milan, nelle scorse settimane i rossoneri erano arrivati vicini alla chiusura per circa 17 milioni, ma l’operazione non si è concretizzata per il veto del presidente Osmar Stabile.

A pesare sono anche state le parole dell’allenatore del Corinthians, Dorival Júnior, contrario alla cessione immediata del giocatore. Nel frattempo su Andrè, si sono mossi anche altri club europei come Benfica e Atletico Madrid. Il Milan di Allegri però insiste e la nuova offerta è un segnale chiaro.