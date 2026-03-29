Mercato Milan, nuovo sogno per l’attacco: super colpo possibile in un caso

Il Milan è alla ricerca di un attaccante e la nuova ipotesi è Marcus Rashford. Lo riportano i media inglesi: i rossoneri sarebbero in lizza insieme al Psg qualora l’inglese non dovesse restare al Barcellona a fine stagione.

Milan su Rashford: in quale caso potrebbe arrivare

Secondo quanto riportato da Caught Offside, il Milan sarebbe interessato a Marcus Rashford. Al momento, questa pista rappresenterebbe più un sogno che un qualcosa di concretamente possibile. Il giocatore è infatti al Barcellona in prestito dal Manchester United, ma il club catalano sembra intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo per circa 30 milioni, con tanto di accordo già trovato sui termini contrattuali.

Il problema sta nel Fair Play Finanziario della Liga, che lascia aperto uno spiraglio di un possibile ritorno in Inghilterra. A quel punto, anche il Milan sarebbe fra i club pronti a sfruttare l’occasione.

Aperta la sfida al Paris-Saint Germain?

Oltre al Milan, anche il Paris-Saint Germain sarebbe interessato a Rashford. I due club sono alla finestra, in attesa di capire come si concluderà la storia del calciatore con il Barcellona. Al momento, il destino dell’operazione non è nelle loro mani ma la speranza è che l’attesa possa portare belle notizie a lungo termine. Non è l’unico sogno a tinte blaugrana in casa Milan (che continua a seguire anche Lewandowski): questo dimostra quanto il club abbia intenzione a fare sul serio in estate.