Mercato Milan, pronto l’assalto per il gioiello: il piano della società

La sosta delle nazionali è stata un’ottima occasione per riunirsi e iniziare a programmare la prossima stagione in casa Milan. L’idea comune è quella di allungare la rosa in vista della Champions League, magari alternando colpi d’esperienza e qualcuno più futuribile. L’ultima idea rossonera riguarda la giovane stella del Genk Konstantinos Karetsas.

Mercato Milan, Karetsas nel mirino: i costi

Il Milan nella prossima stagione tornerà il Champions League, e servirà certamente allungare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Nella riunione avvenuta prima della gara contro il Torino, dirigenza e staff si sono incontrati e chiariti proprio su questo punto, con l’obiettivo comune di alzare il livello in vista delle tante partite.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe arrivare qualche giocatore capace di giocare in più ruoli proprio come Karetsas. Il giovane centrocampista offensivo del Genk, però, non ha un costo basso: per far vacillare la squadra belga serviranno 35 milioni di euro.

Milan, attenzione alla concorrenza

Il prezzo non è l’unica difficoltà. Sulle tracce del classe 2007, ci sono diversi top club europei: Chelsea, Arsenal e United su tutti. La dirigenza rossonera riflette seriamente, e ha grande voglia di mettere il baby fenomeno nelle mani di Allegri in vista della prossima annata.