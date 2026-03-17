Mercato Milan, spunta la possibilità di un ritorno in estate

Il Milan ha la necessità di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per risultare il più competitivo possibile. Tutti i reparti necessitano di più soluzioni e oltre ai vari nomi già accostati per rafforzare l’organico, spunta ora l’ipotesi di un ritorno in rossonero per Filippo Terracciano; tuttavia l’eventuale rientro non dipenderà dalla società milanese.
Terracciano può tornare al Milan ad una condizione
Fino a qualche mese fa un ritorno a Milanello per Filippo Terracciano risultava piuttosto imprevedibile, ma ad oggi potrebbe clamorosamente concretizzarsi. Il difensore ex Verona è passato a inizio stagione in prestito alla Cremonese con obbligo di riscatto intorno ai 3,5 milioni di euro che scatterebbe alla permanenza in Serie A dei grigiorossi. Tuttavia a oggi la classifica parla di terzultimo posto a -3 dalla salvezza per la formazione guidata da Nicola, accrescendo così le quote di un ritorno al Milan per Terracciano.
Secondo calciomercato.it, se questa pista dovesse concretizzarsi, Allegri la accoglierebbe volentieri, andando così a valutare il laterale grigiorosso durante il ritiro estivo. Qualora non convincesse il tecnico toscano, per Terracciano si presume un ulteriore avventura in prestito o una cessione definitiva che permetta ai rossoneri di non inciampare in una minusvalenza.