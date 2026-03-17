Milan, Allegri pensa a ben quattro rinforzi: il piano per l’estate

Dopo aver assaporato la possibilità di tornare a lottare per lo scudetto vincendo il derby contro l’Inter, il Milan è subito tornato con i piedi per terra. La sconfitta contro la Lazio complica parecchio la rimonta e la priorità adesso è archiviare al più presto i discorsi relativi alla qualificazione in Champions League. I pensieri, però, sono rivolti anche alla prossima stagione, con Massimiliano Allegri che ha le idee chiare su come migliorare questa rosa.

Milan, Allegri ha le idee chiare: servono quattro giocatori pronti all’uso

L’obiettivo del Milan in vista della prossima stagione sarà quello di alzare il livello non solo delle riserve, ma anche dei titolari. Massimiliano Allegri conosce la ricetta giusta e, secondo il ‘Corriere della Sera’, avrebbe richiesto alla società l’acquisto di quattro calciatori strutturati e pronti all’uso.

Adrien Rabiot, voluto fortemente dall’allenatore livornese la scorsa estate, ne è la dimostrazione.

Allegri è convinto che solo così il Milan potrà puntare ad essere competitivo sia in Italia che in Europa, dove per essere all’altezza non bastano gli acquisti di calciatori giovani e con margine di miglioramento.