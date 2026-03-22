Mercato Milan, vertice in rossonero: Sky Sport rivela cosa sta succedendo

Non solo un presente da tenere in considerazione, con un sogno chiamato Scudetto che passa da Firenze, ma anche un futuro da scrivere insieme. Massimiliano Allegri e la dirigenza andranno avanti, con l’obiettivo di continuare a crescere insieme, modificando alcuni aspetti della squadra. O almeno è quanto emesso dal vertice tra il tecnico rossonero e la società.

Aria di cambiamenti: nel mirino una rosa dal giusto mix

Qualcosa l’anno prossimo dovrà cambiare, senza però dover stravolgere una rosa intera. Pilastri come Modric, Rabiot, Tomori e Maignan sono intoccabili, ma altri pezzi da novanta non sono incedibili. Naturalmente Allegri vorrà trattenere il maggior numero di big a disposizioni, cambiando però qualcosina.

Proprio di questo, secondo quanto raccolto da Sky Sport, si è discusso nell’incontro tra Allegri, Tare e Furlani, ovvero di modificare qualcosa, creando un giusto mix. Nello specifico di comporre una rosa del Milan equilibrata tra giovani e giocatori internazionali per provare ad essere competitiva in tutte le competizioni.